الخلافات تصل ذروتها بين قيادات الانقلاب وتهديدات بتفجير الاوضاع بصنعاء - «الامن الوقائي يشعل الشرارة»

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اقدم ما يسمى جهاز الأمن الوقائي (جهاز استخباراتي خاص استحدثته المليشيا الحوثية) على اعتقال عدداً من مشرفي مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية بتهم الخيانة.

ونقلت وكالة خبر المحسوبة على الرئيس السابق صالح عن مصدر استخباراتي قوله، إن عدداً من مشرفي الحوثي من أبناء محافظة صنعاء قام أفراد ما يسمى بالأمن الوقائي باعتقالهم واقتيادهم إلى معتقلات سرية.

ونشبت خلافات حادة في صفوف مشرفي مليشيا الحوثي القادمين من صعدة من جهة وآخرين من أبناء محافظة صنعاء من جهة أخرى، على خلفية اتهامات بالتخوين ورفض الأخير تقاسم الأموال المنهوبة مع قيادات المليشيا.

وأوضح المصدر، أنه تم اعتقال مشرفين من محافظة صنعاء على خلفية قيامهم بمحاصرة منزل الكاتب المالي الخاص بالمليشيا المدعو الشهاري في العاصمة صنعاء.

وأوضح أن خلافات المشرفين طفت إلى السطح عقب عملية الاعتقال التي تعرض لها المشرفون، مشيراً إلى أن ما يسمى "الأمن الوقائي" وجه تهماً لبعض المشرفين ب"التماهي والخيانة"، جراء تمكن جنود وضباط من الإفلات من قبضة المليشيا ومغادرتهم العاصمة ووصولهم إلى المحافظات المحررة.

إلى ذلك احتدمت الخلافات بين قيادات الحوثي المنتمية إلى صعدة وقياداته من أبناء صنعاء، وسط تهديدات بتفجير الأوضاع والكشف عن الانتهاكات التي تقوم بها القيادات الحوثية القادمة من صعدة.