نجاة أحد قيادات حزب الإصلاح من عملية اغتيال #عاجل

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نجا قيادي في حزب الإصلاح من عملية اغتيال بمحافظة عدن بأعجوبة , حيث باغت مسلحون مجهولون القيادي في حزب الإصلاح الاصلاح صادق احمد في مديرية القلوعة، بإطلاق وابل من الرصاص مما ادى الى إصابته بطلق ناري في صدره، كما تعرض شخص أخر كان برفقته باصابة خطيرة.
وقال شهود عيان ان العملية تم عبر سيارة كورلا كانوا يستقلونها , وتعرض القيادي لمحاولة الاغتيال أثناء توجه القيادي الى مقر عمله في الاتصالات.
وتشهد محافظة عدن عمليات إجرامية نشطة خاصة بعد عودة الرئيس هادي وبعض مسئولي الشرعية في محاولة لزعزعة الامن , وبث الفوضى .