شاهد.. الصورة الأولى لكريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نشر نادي يوفنتوس الإيطالي الصورة الأولى لنجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو بقميص فريق "السيدة العجوز" بعد أن تم تقديمه في مؤتمر صحفي كلاعب للفريق.

ونشر نادي مدينة تورينو الإيطالية صورة لرونالدو بقميص "البيانكونيري" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب فوقها "كريستيانو رونالدو هنا".

كان رونالدو قد انتقل إلى صفوف الفريق الإيطالي العريق، بعد تسعة مواسم قضاها في صفوف ريال مدريد الإسباني، حقق خلالها العديد من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي.

يذكر أن النجم البرتغالي كان قد اجتاز الفحوصات الطبية في مقر النادي، صباح الإثنين، ليتم تقديمه في وقت لاحق لوسائل الإعلام والجماهير كلاعب في الفريق.