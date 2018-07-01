تقرير أممي ينشر إحصائية بإعداد الأسر التي نزحت من الحديدة

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 239

ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، اليوم الإثنين، أن نحو 35 ألف أسرةنزحت من محافظة الحديدة.

وأكد التقرير الذي يرصد الوضع الإنساني في الفترة من 4 إلى 13 يوليو/ تموز الجاري، "التحقق من وجود 35 ألف عائلة نازحة من محافظة الحديدة، تلقت 20 ألفاً منها مساعدات".

وأشار التقرير الذي نشر على موقع "أوتشا" إلى استمرار القصف المدفعي المكثف والغارات الجوية في مدينتي الطاحة وزبيد في المحافظة، لافتاً إلى استمرار العمل مع ميناء ساليف في الحديدة.

وتابع التقرير أن "الوضع في مدينة الحديدة هادئ نسبياً، وأن حركة المواطنين في المدينة أفضل، مقارنة بالأسابيع السابقة، مع فتح المخابز والمخازن، وتحسين إمدادات المياه بعد إصلاح الأنابيب الرئيسية".



وأوضح أن "الطرق المؤدية من المدينة إلى الميناء والمطار لا تزال تتعطل بسبب الحواجز الخرسانية".

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت عن نزوح 7700 أسرة من الحديدة إلى صنعاء، أي ما يقارب 40 ألف نازح من ضمن 121 ألفا، جراء المعارك الدائرة في الحديدة والساحل الغربي.



