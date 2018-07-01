مؤشرات يمنية أخطر من الحرب: البنك والاتصالات والتنقل تقرير أممي ينشر إحصائية بإعداد الأسر التي نزحت من الحديدة صنعاء.. رغيف الخبز يتقلص فرار خبراء إيرانيين الى صنعاء ومسؤول عسكري يتوعد بإنزال جوي لتحرير الحديدة صرخة فنية بألمانيا لإنقاذ إرث اليمن الحضاري السفارة اليمنية في المغرب تؤكد عدم تعاملها مع أي وثائق صادرة من المليشيا الانقلابية توضيح «مهم» من سفارة اليمن في المغرب سوق النساء والعازبات أكثر رواجا .. المتعة والزواج يجتاح بلد عربي جديد .. مأرب ..الوكيل مفتاح يطلع على عملية طباعة الكتاب المدرسي اردوغان ينتزع شابة تركية معتقلة في سجون الاحتلال الصهيوني .. هكذا عادت إبرو أوزكان
ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، اليوم الإثنين، أن نحو 35 ألف أسرةنزحت من محافظة الحديدة.
وأكد التقرير الذي يرصد الوضع الإنساني في الفترة من 4 إلى 13 يوليو/ تموز الجاري، "التحقق من وجود 35 ألف عائلة نازحة من محافظة الحديدة، تلقت 20 ألفاً منها مساعدات".
وأشار التقرير الذي نشر على موقع "أوتشا" إلى استمرار القصف المدفعي المكثف والغارات الجوية في مدينتي الطاحة وزبيد في المحافظة، لافتاً إلى استمرار العمل مع ميناء ساليف في الحديدة.
وتابع التقرير أن "الوضع في مدينة الحديدة هادئ نسبياً، وأن حركة المواطنين في المدينة أفضل، مقارنة بالأسابيع السابقة، مع فتح المخابز والمخازن، وتحسين إمدادات المياه بعد إصلاح الأنابيب الرئيسية".
وأوضح أن "الطرق المؤدية من المدينة إلى الميناء والمطار لا تزال تتعطل بسبب الحواجز الخرسانية".
وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت عن نزوح 7700 أسرة من الحديدة إلى صنعاء، أي ما يقارب 40 ألف نازح من ضمن 121 ألفا، جراء المعارك الدائرة في الحديدة والساحل الغربي.