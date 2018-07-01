مأرب ..الوكيل مفتاح يطلع على عملية طباعة الكتاب المدرسي

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور علي العباب على عملية طباعة 1مليون و200الف كتاب مدرسي يجرى طباعتها بمحافظة مأرب.

وخلال الزيارة شدد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح على التزام مطابع هورايزون بالمواصفات والمقاييس التي تضمنها العقد، لافتا الى أهمية طباعة الكتاب المدرسي في محافظة مأرب لتغطية مدارس المحافظة بالكتاب المدرسي خلال العام الدراسي القادم.

من جانبه قال الدكتور العباب ان مكتب التربية والتعليم يتابع عملية الطباعة مشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات وفق العقد الموقع مع المطابع، مؤكدا ، أن الكمية التي يتم طباعتها ستغطي كافة مدارس المحافظة وطلابها والوافدين اليها.