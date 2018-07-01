اردوغان ينتزع شابة تركية معتقلة في سجون الاحتلال الصهيوني .. هكذا عادت إبرو أوزكان

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وصلت التركية “إبرو أوزكان”، ليلة الأحد الاثنين، إلى مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قادمة من إسرائيل، عقب إطلاق سراحها الأربعاء الماضي بأمر قضائي مشروط.
وحطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت على متنها “أوزكان” في مطار إسطنبول، واستقبلها العديد من أقربائها.
وفي وقت سابق، أعلن متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، الأحد، أن المواطنة التركية إبرو أوزكان المطلق سراحها بإسرائيل بأمر قضائي مشروط، في طريقها للعودة إلى الوطن.
وأضاف قان في تغريدة على تويتر: “شقيقتنا إبرو أوزكان التي اعتلقتها إسرائيل باتهامات لا أساس لها في طريقها إلى بلادنا والرئيس (رجب طيب) أردوغان هاتفها للاطمئنان على سلامتها”.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية أبرو أوزكان في مطار بن غوريون، يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، خلال عودتها لتركيا، بعد زيارة للقدس، استمرت 3 أيام.
وفي الـ8 من يوليو/تموز الجاري، وجه الادعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق أوزكان، شملت 4 اتهامات هي: “مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا من جهة معادية”.
غير أن المواطنة التركية رفضت جميع الاتهامات، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة “حماس”، وفق محاميها عمر خمايسة.
والأربعاء الماضي، أخلت السلطات الإسرائيلية سبيل أوزكان تنفيذا لقرار سبق أن اتخذته محكمة عسكرية بشأن تطبيق الإفراج المشروط بحقها.