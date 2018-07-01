أحلام ترد على سخرية متابعيها: يكفيني هذا السفير

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت المطربة الإماراتية، أحلام، لموجة من السخرية والانتقادات، بسبب تغريدة أطلقتها على "تويتر"، وكشفت عن عدم إجادتها اللغة الفرنسية.

وكانت أحلام معجبة بأداء لاعب منتخب فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم، كيليان مبابي، فكتبت باللغة الفرنسية ما ترجمته: "مبابي نريد هدفا آخرا، لو سمحت"، إلا أنها كتبت "لو سمحت" بطريقة خاطئة، إذ كتبت "celvoupler"، بينما الصحيح هو "S'il vous plait".

​وعلى طريقة المسرحية الكوميدية المصرية، "مدرسة المشاغبين"، سأل أحد المغردين أحلام: "ده فرنسي يا أحلام؟".

ومن جانبها، ردت أحلام على منتقديها والساخرين منها، بأنه يكفيها أن السفير الفرنسي أعاد نشر تغريدتها، قائلة: "أصلا الكلمه تنكتب كذا في العادي بس رسميا تنكتب "s'il vous plaît" بس تقولين لمن سوني انهم فرنسيين يكفيني السفير الفرنسي وبكل فخر عمل لي ريتويت خلاص انتهى احبببك واللحين هم خلوا كاس العالم يكبره وركزوا معاي ههههه لله دري من يومي ملكه".

​وساهم الشاب الفرنسي، كيليان مبابي، صاحب الـ19 عاما و207 أيام بفوز منتخب بلاده وذلك بتسجيله هدفا من الأهداف الأربعة.

بالإضافة للدور الكبير الذي ساعد منتخب بلاده على التتويج بالبطولة حيث أحرز 4 أهداف كان لها دورا كبيرا في فوز منتخب "الديوك" بالكأس وتتويجهم بالنجمة الثانية.

يذكر بأن مبابي شارك في 7 مباريات من البطولة، ليلعب ما مجمله 534 دقيقة، بحسب موقع "غول".

واختتمت بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمس الأحد 15 يوليو/ تموز، بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي، بنتيجة 4-2.