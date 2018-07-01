قرارات سعودية للبدء في محاكمة السعوديات في مجال هذه التهم

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أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قرارا لدعم وإنجاز محاكمة السيدات في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية في المملكة.
وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية فإن الشيخ وليد الصمعاني، وزير العدل المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية أصدر قرارا بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيدعم سرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصا وتمكينها في المرفق العدلي.
وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا في سبتمبر/ أيلول الماضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.