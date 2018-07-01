شرطان حاسمان تقدمهما الشرعية للأمريكان للبدء في أي حوار مع الحوثيين.. ومحمود الصبيحي وقحطان في قائمة المطالب

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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سرعت الديبلوماسية اليمنية من تحركاتها خاصة مع الأطراف الدولية في ظل الدعوات لوقف التقدم العسكري صوب ميناء الحديدة , حيث باشرت الحكومة اليمنية اليوم ممثلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تمثلت في عدة شروط تعتبر في مقام بناء الثقة لأي حوارات قادمة .

حيث اشترطت الحكومة الشرعية، إطلاق مليشيا الحوثي للأسرى والمختطفين في سجونها، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية الى مدينة تعز، قبل البدء بأي إجراءات تفاوضيه، التي ترعاها الأمم المتحدة.

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن الفريق المصغر الذي شكل من جانب الشرعية قد شرع في تجهيز العديد من القوائم التي سوف تقدم لنائب المبعوث الدولي , خاصة في ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين , حيث تتضمن قوائم الحكومة التي ستطالب بالأفراج عنهم فورا وفي مقدمتهم " وزير الدفاع الصبيحي , وشقيق الرئيس هادي , والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء، الدكتور احمد عبيد بن دغر، وذلك خلال استقباله، اليوم، السفير الأمريكي لدى بلادنا ماثيو تولر.

وأشاد بن دغر، بموقف الولايات المتحدة الامريكية، ودعمها للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ووقوفها مع الإرادة الوطنية لشعبنا اليمني، في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار بن دغر خلال اللقاء، إلى أن الميليشيا الحوثية سيطرت في العام الماضي 2017 على 840 مليار ريال بحسب معلومات ومصادر مؤكدة لم تصرف منها سوى 140 مليار بينما ذهبت 700 مليار ريال لصالح المجهود الحربي.

وبحسب وكالة سبأ، فقد شدد رئيس الوزراء، على ضرورة تسخير كل موارد البلاد إلى البنك المركزي عدن، من أجل أن تقوم الحكومة بواجباتها الوطنية في صرف المرتبات لجميع الموظفين..مؤكدا دعم الحكومة لمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها الاممي لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

واستعرض اللقاء الروية التي قدمها المبعوث الاممي مارتن غريفيت، بشأن الحديدة وعملية السلام فيها.

مؤكداً ترحيب الحكومة لاي مساعي من شانها تحقق السلام العادل والشامل الذي يتطلع اليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الثلاث، والالتزام بالانسحاب، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية.

من جانبه عبر السفير الامريكي عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء.. مشيدا بالجهود التي حققتها الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة خلال الفترة الماضية وتواجد رئيس الجمهورية والحكومة في العاصمة المؤقتة عدن مما ساعد على الاستقرار في تلك المحافظات..

مؤكداً دعم بلاده للحكومة الشرعية والتعاون معها في مكافحة الإرهاب وانهاء الانقلاب.