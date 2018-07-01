المقاومة تشن هجمات متزامنة على مواقع المليشيا في ذي ناعم

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شنت المقاومة الشعبية في جبهة ذي ناعم بمحافظة البيضاء، مساء الأحد، هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الجبهة .
وذكر المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء ان رجال المقاومة شنوا هجوما على مواقع المليشيا في مناطق "جرجرة" و"كعواش" و "منعض" و"عباس" بمديرية ذي ناعم .
وأكد المصدر ان هجمات المقاومة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير عدد من ألياتها القتالية، لافتا الى ان المعارك لاتزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.