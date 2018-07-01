الحكومة الشرعية تبلغ أطرافا دولية ضرورة انسحاب الحوثيين من ثلاث مواني هامة وشروطها للحوار مع المليشيات– تفاصل #عاجل

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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في أول مصارحة يمنية مع المجتمع الدولي وبعد وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة الرياض للبدء في وضع ترتيبات أولية مع نائب المبعوث الدولي, أعلنت اليوم الحكومة الشرعية، شروطا أساسية؛ تستوجب من الحوثيين تنفيذها؛ للبدء في أي مفاوضات قادمة ترعاها الأمم المتحدة.

حيث أكد اليوم وزير الخارجية، خالد اليماني خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث الستر بيرت ،على ضرورة الانسحاب الكامل للميليشيا من ثلاث موانئ هامة هي ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لتحل محلها قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، مع إشراف ودعم فني من الامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية، إن " الرئيس هادي كلّف رئيس الوزراء، برئاسة لجنة خاصة لدراسة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي والمتعلقة بالوضع في الحديدة ".

وجدد اليماني التأكيد على دعم الحكومة اليمنية، للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي، للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، وتجنيب المدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية في المحافظة أثار الحرب. مشيرا إلى اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بالمبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان اليماني قد بحث مع المسؤولين البريطانيين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الجارية في اليمن، على الصعيدين السياسي والإنساني، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جدد الوزير البريطاني، دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في مسعاها للحد من معاناة الشعب اليمني، والاضطلاع بمسؤولياتها في استعادة الدولة وإعادة السلام والاستقرار الى ربوع اليمن.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الى اليمن، بغرض التوصل الى تسوية سياسية لحل الأزمة في اليمن.