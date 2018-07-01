تطور عسكري نوعي للشرعية - الجيش يقتحم «خامس مديريات» صعدة ويعلن «تحرير اول مناطقها» والحوثيون يفرون

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اعلن الجيش الوطني اليوم الاثنين 16يوليو /تموز2018م فتح جبهة قتال خامسة مع الانقلابيين الحوثيين في محافظة صعدة(شمالي اليمن) .
وبدأت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، فتح جبهة جديدة في خامس مديرية بمحافظة صعدة وتمكنت من تحرير عدد من المواقع وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي أطلقت، اليوم الاثنين، عملية عسكرية لتحرير مديرية شداء غربي محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من تحرير «قريه الحصامه وجبال كعب الجابر» في مديرية شداء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأضاف العميد العجابي أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة وأن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في المديرية، بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي.. لافتًا إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.