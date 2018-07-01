تعرف على أكثر منتخب فاز لاعبوه بالكرة الذهبية لكأس العالم

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نجح نجم وقائد المنتخب الكرواتي، «لوكا مودريتش»، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي احتضنتها الملاعب الروسية، خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز.
وشارك «مودريتش» البالغ من العمر 32 عاماً، في جميع مباريات منتخب بلاده في البطولة، ونجح في إحراز هدفين، وقدم لزملائه تمريرتين حاسمتين.
ويعد «مودريتش» أول لاعب كرواتي يتوج بهذه الجائزة، بينما الرقم القياسي مسجل باسم المنتخب البرازيلي، الذي فاز منه 7 لاعبين بالجائزة، ويأتي بعده المنتخب الأرجنتيني بـ3 لاعبين.
وفي هذا الإطار نستعرض قائمة اللاعبين المتوجين بجائزة الأفضل في كأس العالم منذ 1930 وحتى 2018:
1930: الأوروغوياني خوسيه ناسازي.
1934: الإيطالي جوزيبي مياتسا.
1938: البرازيلي ليونيداس دا سيلفا.
1950: البرازيلي زي زينهو.
1954: المجري بوشكاش.
1958: البرازيلي ديدي.
1962: البرازيلي جارينشا.
1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون.
1970: البرازيلي بيليه.
1974: الهولندي يوهان كرويف.
1978: الأرجنتيني ماريو كيمبس.
1982: الإيطالي باولو روسي.
1986: الأرجنتيني مارادونا.
1990: الإيطالي سكيلاتشي.
1994: البرازيلي روماريو.
1998: البرازيلي رونالدو.
2002: الألماني أوليفر كان.
2006: الفرنسي زين الدين زيدان.
2010: الأوروغوياني دييغو فورلان.
2014: الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2018: الكرواتي لوكا مودريتش.