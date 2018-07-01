«صعدة» تعلن انها «لكل اليمنيين ولا يمثلها الحوثي» والتحالف يكشف عن «تعاون» مع شيوخ وأعيان المحافظة

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قال شيوخ وأعيان من صعدة، اليوم الاثنين 16يوليو/تموز2018م ,بأنهم يأملون أن ينزاح كابوس الحوثيين من على صدور أبناء المحافظة الواقعة شمال اليمن .
واكدوا أن صعدة لا تمثلها ميليشيات الحوثي، وإنما يمثلها أبناؤها فقط، وأن الحوثيين انقلبوا على كافة الاتفاقات التي تمت معهم.
وناشد شيوخ صعدة خلال مؤتمر صحفي بمعية المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي #المالكي، الحكومة والتحالف الاستمرار في التحرير حتى هزيمة الحوثيين.
وأكد أعيان صعدة أن محافظتهم هي لكل أبناء اليمن والحوثي أراد ان يغير تركيبتها، كما أن صعدة لم تكره يوما السعودية بل هي أمتداد للعرب، مذكرين بأن إيران تتدخل في عموم اليمن منذ عام 2014.
من جهته اتهم تحالف دعم الشرعية الحوثيين بتجنيد الأطفال وإرسالهم للمعارك. مؤكدا أن الكثير من أبناء المحافظة يرفضون التدخل الإيراني، كما أشار في الوقت ذاته إلى أنه تم استهداف منصة إطلاق صورايخ باليستية في صعدة.
وقال المالكي أن هناك تعاون بين التحالف وشيوخ وأعيان محافظة صعدة، لافتا إلى أن الحل السياسي هو الأفضل للمجتمع اليمني.