«صعدة» تعلن انها «لكل اليمنيين ولا يمثلها الحوثي» والتحالف يكشف عن «تعاون» مع شيوخ وأعيان المحافظة

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات

عدد القراءات 1001

قال شيوخ وأعيان من صعدة، اليوم الاثنين 16يوليو/تموز2018م ,بأنهم يأملون أن ينزاح كابوس الحوثيين من على صدور أبناء المحافظة الواقعة شمال اليمن .

واكدوا أن صعدة لا تمثلها ميليشيات الحوثي، وإنما يمثلها أبناؤها فقط، وأن الحوثيين انقلبوا على كافة الاتفاقات التي تمت معهم.

وناشد شيوخ صعدة خلال مؤتمر صحفي بمعية المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي #المالكي، الحكومة والتحالف الاستمرار في التحرير حتى هزيمة الحوثيين.

وأكد أعيان صعدة أن محافظتهم هي لكل أبناء اليمن والحوثي أراد ان يغير تركيبتها، كما أن صعدة لم تكره يوما السعودية بل هي أمتداد للعرب، مذكرين بأن إيران تتدخل في عموم اليمن منذ عام 2014.

من جهته اتهم تحالف دعم الشرعية الحوثيين بتجنيد الأطفال وإرسالهم للمعارك. مؤكدا أن الكثير من أبناء المحافظة يرفضون التدخل الإيراني، كما أشار في الوقت ذاته إلى أنه تم استهداف منصة إطلاق صورايخ باليستية في صعدة.

وقال المالكي أن هناك تعاون بين التحالف وشيوخ وأعيان محافظة صعدة، لافتا إلى أن الحل السياسي هو الأفضل للمجتمع اليمني.