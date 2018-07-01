الفرق الهندسية للجيش تواصل نزع ألغام المليشيا في الجوف

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كشف قائد لواء الحسم ورئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وتفكيك قرابة مائة لغم وعبوة ناسفة متنوعة الاحجام والمهام زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن العميد الجعيدي قوله "أن أكثر من عشر أسر في خب الشعف وعدد من المناطق المجاورة لها قد تعرضت لمخاطر انفجارات هذه الالغام، اثناء عودتهم إلى منازلهم بعد تحريرها من المليشيا".
وأشار الجعيدي "ان عشرات المواشي التابعة للمواطنين لقيت حتفها جراء الالغام التي تم زرعها في الشعاب واماكن الرعي" لا فتا إلى "ان عمليات الكشف عن الالغام لاتزال مستمرة حتى تطهير المنطقة منها بما يخدم امن وسلامة الاهالي ".
وتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الى تفخيخ كافة المناطق بالألغام لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني .