رغم فوزها.. لماذا لن يذهب كأس العالم الأصلي لفرنسا؟

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رغم فوز منتخب فرنسا بنسخة كأس العالم رقم 21 والتي أقيمت في روسيا، يزداد التساؤل حول حصول المنتخب المتوج بالكأس الذهبية الأصلية.

بدورها أوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن المنتخب الفرنسي حصل على الكأس الأصلية التي تم تصميمها من قبل النحات الإيطالي «سيلفيو غازنيغا» عام 1971، لكن هذه الكأس لا تبقى مع الديوك بل يتم استبدالها بنسخة مقلدة من الأصل بعد انتهاء اللاعبين من الاحتفال بها.

وأضافت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طلب من شركة «جي دي أي بيرتوني» الإيطالية تصنيع نسخة طبق الأصل من كأس العالم كل 4 سنوات ليأخذها المنتخب الذي سيتوج في البطولة، أما النسخة الأصلية فتبقى في متحف «الفيفا» بمدينة زيورخ السويسري.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن الكأس المقلدة تصنع من الذهب عيار 18، ويكون نصف الكأس من الذهب الخالص، ويقدر سعرها بـ150 ألف يورو، أما الكأس الأصلية فيبلغ حجم الذهب منها 75%، وتصل قيمتها إلى 13 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه يتوجب على الاتحاد الفائز بكأس العالم تسليم النسخة المقلدة إلى «الفيفا» بعد 4 سنوات من التتويج باللقب، وتحديداً قبل انطلاق البطولة الجديدة.

وتعرضت كأس العالم للسرقة في مناسبتين الأولى قبل كأس العالم 1966 بإنجلترا، وتم العثور عليها، والثانية في البرازيل عام 1983 ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بكأس العالم برصيد 5 مرات، يأتي خلفه ألمانيا وإيطاليا برصيد 4 ألقاب لكل منهما، ثم أوروغواي والأرجنتين ومؤخرا فرنسا برصيد لقبين لكل منهما، ثم إسبانيا وإنجلترا برصيد لقب وحيد لكل منهما.