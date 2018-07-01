15رقما مميزا من حصاد كأس العالم 2018

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أسدل الستار على منافسات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي احتضنتها الملاعب الروسية، خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز.

ونجح المنتخب الفرنسي في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، ليكتفي الأخير بحصد المركز الثاني كأفضل إنجاز في تاريخهم، بعدما حصل على المركز الثالث عام 1998.

فيما ذهب المركز الثالث إلى المنتخب البلجيكي الذي تغلب على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ليحصل الأخير على المركز الرابع.

وعلى مستوى الجوائز الفردية فاز الكرواتي «لوكا مودريتش» بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، فيما توج الإنجليزي «هاري كين» بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، والبلجيكي «تيبو كورتوا» بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى، بينما حصل الفرنسي «كيليان مبابي» على جائزة أفضل لاعب شاب.

وفي هذا الإطار نستعرض 15 رقماً مميزاً حصاد كأس العالم 2018، وجاءت على النحو التالي: