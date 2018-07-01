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15رقما مميزا من حصاد كأس العالم 2018

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أسدل الستار على منافسات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي احتضنتها الملاعب الروسية، خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز.

ونجح المنتخب الفرنسي في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، ليكتفي الأخير بحصد المركز الثاني كأفضل إنجاز في تاريخهم، بعدما حصل على المركز الثالث عام 1998.

فيما ذهب المركز الثالث إلى المنتخب البلجيكي الذي تغلب على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ليحصل الأخير على المركز الرابع.

وعلى مستوى الجوائز الفردية فاز الكرواتي «لوكا مودريتش» بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، فيما توج الإنجليزي «هاري كين» بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، والبلجيكي «تيبو كورتوا» بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى، بينما حصل الفرنسي «كيليان مبابي» على جائزة أفضل لاعب شاب.

وفي هذا الإطار نستعرض 15 رقماً مميزاً حصاد كأس العالم 2018، وجاءت على النحو التالي:

  1. عدد المباريات 64 مباراة، شهدت تسجيل 169 هدفا، بمعدل 2.6 هدف لكل مباراة.
  2. منتخب بلجيكا الأكثر تهديفاً برصيد 16 هدفاً.
  3. منتخب كرواتيا الأكثر تهديداً لمرمى الخصوم بـ352 هجمة خطيرة.
  4. البرازيلي «نيمار دا سيلفا» أكثر اللاعبين تهديداً لمرمى الخصوم بـ27 محاولة.
  5. الإنجليزي «هاري كين» أكثر اللاعبين تهديفاً برصيد 6 أهداف.
  6. أكثر مباراة شهدت أهدافا، فوز بلجيكا على تونس بنتيجة 5-2.
  7. أكثر مباراة شهدت هجمات، مواجهة بلجيكا وتونس بـ31 محاولة خطيرة.
  8. منتخب كرواتيا الأكثر تصدي لهجمات المنافسين بـ301 تدخل وإبعاد.
  9. شهدت مباريات البطولة، إشهار 219 بطاقة صفراء، بمعدل 3.5 بطاقة لكل مباراة، و4 بطاقة حمراء، بمعدل 0.06 بطاقة لكل مباراة.
  10. أكثر مباراة شهدت بطاقات ملونة، مواجهة بلجيكا وبنما بـ8 بطاقات.
  11. شهدت مباريات البطولة، 49651 تمريرة ناجحة، بمعدل 775.8 تمريرة لكل مباراة.
  12. منتخب إنجلترا الأفضل تمريراً بـ3336 تمريرة ناجحة.
  13. الإسباني «سيرغيو راموس» أفضل لاعب من حيث التمرير برصيد 485 تمريرة ناجحة.
  14. الكرواتي «إيفان بيريسيتش» أكثر اللاعبين قطعاً للمسافات بـ72 كيلو متر.
  15. البلجيكي «تيبو كورتوا» أكثر حراس المرمى تصديا للتسديدات حيث تصدى لـ27 تسديدة .
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