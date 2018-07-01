من هنّ النساء اللواتي اقتحمن المباراة النهائية في كأس العالم؟ الفرق الهندسية للجيش تواصل نزع ألغام المليشيا في الجوف رغم فوزها.. لماذا لن يذهب كأس العالم الأصلي لفرنسا؟ 15رقما مميزا من حصاد كأس العالم 2018 التحالف يعلن اسقاط «طائرة حوثية» بعد وعد الملك سلمان... إيران ترسل خطابا إلى السعودية قوات مدعومة من الامارات تتوعد بطرد الحكومة بالقوة وتهاجم طارق صالح «جئتنا بجلباب النساء وسنخرجك به» تعرف على أسوأ 5 لاعبين في كأس العالم شاهد: «ماكرون» ينبه «بوتين» الى «موقف محرج» حدث في منصة التتويج بكأس العالم وزير الكهرباء يطيح بقيادة «محطة الحسوة» في عدن ويعين ادارة جديدة - 12 ساعة انطفاء يوميا
اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين 16يوليو/تموز2018م اسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية ميدي بمحافظة حجة (شمالي اليمن).
وقالت مصادر اعلامية متطابقة ، أن التحالف أسقط، صباح اليوم الاثنين، طائرة مسيرة للحوثيين في ميدي قبل أن تحقق أهدافها، أو تدخل ضمن النطاق العملياتي العسكري.
وبدأ الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، في ساعات الصباح الأولى، الدخول إلى مديرية #حرض في محافظة #حجة لتحريرها من #ميليشيات_الحوثي.
وبدأت العملية باستهداف طيران التحالف عددا من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، التي تنوعت ما بين مركبات ومنصات قذائف وعناصر انقلابية.
من جهته، أفاد مصدر ميداني عسكري بأن المعركة ما زالت في أشدها، وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، مع مساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران.
كما أشار المصدر إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين، والتي سهلت عملية تقدم الجيش اليمني والتحالف عبر عدة محاور.
وكان الجيش اليمني قد أنهى، السبت، بدعم من التحالف، السيطرة على #جبل_الشبكة في محافظة حجة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية حرض وبين محافظة #صعدة.
وتمكن لواء القوات الخاصة في الجيش اليمني من استعادة جبل الشبكة، الذي يعتبر آخر سلسلة جبال أبو النار جنوباً، ويطل على فج حرض. ويتمركز الجبل في موقع استراتيجي مهم يتحكم بأهم طرق الإمداد.