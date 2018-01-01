وزير الكهرباء يطيح بقيادة «محطة الحسوة» في عدن ويعين ادارة جديدة - 12 ساعة انطفاء يوميا

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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اطاحت وزارة الكهرباء بقيادة محطة الحسوة الكهروحرارية في العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) لاسباب لها علاقة بسوء الادارة .

وأصدر وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع قرارات وزارية قضت بإقالة قيادة محطة الحسوة الكهروحرارية في العاصمة عدن.

وقضت القرارات بإقالة المهندس جمال بن شجاع مدير عاما محطة الحسوة ونائبه وتعين كلا من المهندس محمد ثابت الأبيض قائما بأعمال مدير المحطة فيما تم تعين المهندس نوفل علي نصر نائب لمدير المحطة والمهندس شوقي يوسف مدير لإدارة التشغيل بالمحطة والمهندس خالد أحمد كوكا مدير لإدارة الصيانة في المحطة .

وتشهد مدينة عدن انخفاض في قدرة توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تأخر أعمال الصيانة في المحطة الكهروحرارية و التي من المفترض ان ترفع قدرتها التوليدية وتدخل الخدمة نهاية يونيو الماضي.

وكانت منظومة الكهرباء قد خرجت عن العمل مساء امس الأحد على معظم مناطق العاصمة المؤقتة عدن اثر خلل فني .

وتعاني العاصمة المؤقتة عدن من تردي في مستوى خدمة الكهرباء حيث شهدت المدينة خروج متكرر للمنظومة الكهربائية بسبب الإعطاب وارتفاع لساعات الإطفاء المتكررة الى اكثر من ١٢ ساعة في اليوم الواحد.