تعرف على أسوأ 5 لاعبين في كأس العالم شاهد: «ماكرون» ينبه «بوتين» الى «موقف محرج» حدث في منصة التتويج بكأس العالم وزير الكهرباء يطيح بقيادة «محطة الحسوة» في عدن ويعين ادارة جديدة - 12 ساعة انطفاء يوميا سوق سوداء «لبيع المياه» في اكثر المحافظات هطولا للأمطار - سعر «الوايت» يصل 12 الفا رئيسة كرواتيا الحسناء تتغزل في روسيا وحميميتهم وتعارض عزلهم تعرف على أخر مسئول يمني في الشرعية قام الحوثيون بنهب منزله في صنعاء تحديد ساعة الصفر للحسم العسكري وانهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات منظمة دولية تطالب بإدراج ضحايا الحوثي ضمن مهمة غريفيث «طقوس إيرانية» عقابا للسجناء بالحديدة الميليشيات تدفع بكبار معمميها إلى الحديدة للتحريض على القتال
اطاحت وزارة الكهرباء بقيادة محطة الحسوة الكهروحرارية في العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) لاسباب لها علاقة بسوء الادارة .
وأصدر وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع قرارات وزارية قضت بإقالة قيادة محطة الحسوة الكهروحرارية في العاصمة عدن.
وقضت القرارات بإقالة المهندس جمال بن شجاع مدير عاما محطة الحسوة ونائبه وتعين كلا من المهندس محمد ثابت الأبيض قائما بأعمال مدير المحطة فيما تم تعين المهندس نوفل علي نصر نائب لمدير المحطة والمهندس شوقي يوسف مدير لإدارة التشغيل بالمحطة والمهندس خالد أحمد كوكا مدير لإدارة الصيانة في المحطة .
وتشهد مدينة عدن انخفاض في قدرة توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تأخر أعمال الصيانة في المحطة الكهروحرارية و التي من المفترض ان ترفع قدرتها التوليدية وتدخل الخدمة نهاية يونيو الماضي.
وكانت منظومة الكهرباء قد خرجت عن العمل مساء امس الأحد على معظم مناطق العاصمة المؤقتة عدن اثر خلل فني .
وتعاني العاصمة المؤقتة عدن من تردي في مستوى خدمة الكهرباء حيث شهدت المدينة خروج متكرر للمنظومة الكهربائية بسبب الإعطاب وارتفاع لساعات الإطفاء المتكررة الى اكثر من ١٢ ساعة في اليوم الواحد.