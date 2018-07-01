سوق سوداء «لبيع المياه» في اكثر المحافظات هطولا للأمطار - سعر «الوايت» يصل 12 الفا

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-إب

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ارتفعت أسعار المياة التي تباع على ناقلات الماء "الوايتات" بشكل جنوني وغير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة إب (وسط اليمن).

واشتكى المواطنون بمحافظة إب من الإرتفاع الكبير لأسعار وايتات الماء مؤكدين بأنها تحولت لسوق سوداء وسط انقطاع مشروع المياه عن حاراتهم لأكثر من أربعة أسابيع على التوالي بعد توقف المؤسسة العامة عن ضخ الماء لسكان المدينة التي تشهد أمطار غزيرة هذه الأيام.

وقال عدد من الأهالي بأن سعر الوايت الماء وصل إلى أكثر من 12 الف ريال مقارنة بما كان عليه بين 2500 ريال و4000 ألف ريال سابقا فيما تصل فواتير المياه ما بين 1500 ريال و2500 ريال، في الوقت الذي يصعب على أهالي المدينة القديمة إيصال أي ناقلة ماء إلى حاراتهم نتيجة عدم وجود الطريق وتلاصق المنازل.

وتوقفت مؤسسة المياة عن ضخ مياة الاستخدام المنزلي إلى أحياء كثيرة في المدينة، بسبب ماسمته انخفاض منسوب المياه في بئر المسلخ التابع للمؤسسة المحلية للمياه والواقع ضمن حقل وادي ميتم جوار المسلخ.

وتعرض الحوض المائي لمدينة إب لعملية استنزاف متعمدة من قبل نافذين وقيادات من مليشيا الإنقلاب بالمحافظة وسط تجاهل لكل الأصوات المنادية بوقف استهداف الأحواض المائية ووضع حد لتلك الإعتداءات والحفر العشوائي وانشاء محطات للمشتقات النفطية تؤثر بشكل كبير على الأحواض المائية للمدينة.