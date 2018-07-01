رئيسة كرواتيا الحسناء تتغزل في روسيا وحميميتهم وتعارض عزلهم

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعربت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، عن ضرورة إجراء حوار مع روسيا بدلاً من عزلها.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن رئيسة كرواتيا شددت على أهمية الحوار مع موسكو بشأن القضايا الأمنية.

رئيسة كرواتيا تحيي الجماهير رفقة ماكرون بعد تسليم الجوائز وقالت كيتاروفيتش: "يجب أن نعمل معا".

كما أعربت رئيسة كرواتيا عن أملها في أن يتذكر رئيسا روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في اجتماع في هلسنكي أنهما ضامنين للاستقرار الدولي.

والتقت كيتاروفيتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نهائيات كأس العالم في الكرملين، وقدم بوتين باقة من الورود إلى رئيسة كرواتيا التي أعطته قميص منتخب كرواتيا مطبوع على ظهره اسم "بوتين".

وقد بعثت كيتاروفيتش برسالة مصورة جديدة، قبل ساعات من المباراة الختامية لمونديال روسيا، والتي أقيمت يوم الأحد 15 يوليو/تموز بين منتخب بلادها ونظيره الفرنسي.

وظهرت كيتاروفيتش في فيديو، شاركته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مع عدد من المشجعين الكرواتيين، وهي توجه الشكر لروسيا، على ضيافتهم الحميمة، وتؤكد على فوز بلادها في نهائي المونديال.

وقالت من الطائرة أثناء سفرها إلى روسيا لمتابعة المباراة الختامية: "بالنيابة عن مشجعي كرواتيا، فأنا أشكر روسيا على ضيافتهم الحميمية، لقد كنتم مضيفين مذهلين".