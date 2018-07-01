تعرف على أخر مسئول يمني في الشرعية قام الحوثيون بنهب منزله في صنعاء

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مارب

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منذ الانقلاب المشؤم حتى اليوم تعرضت الالاف من منازل اليمنيين وفي مقدمتهم رجال السياسية والمسئولين ورجال الاعمال لعمليات نهب واسعة من قبل العصابات الحوثية كون عميات النهب والسرقة تمثل ثقافة متعمقة في تاريخ هذه العصابات , ويبدو أن أخر مسئولي الشرعية الذين تعرضت منازلهم لنهب يوم أمس هو منزل لاحد كبار مسئولي الشرعية , وهو رئيس الوزراء د أحمد عبيد بن دغر .

وظل منزل بن دغر طوال السنوات الماضية , سليما لم تطله أيادي الحوثيين , حتى حصلت التطورات الأخيرة , من سفر لن دغر لرياض لعقد مفاوضات جديدة مع نائب المبعوث الدولي إلى اليمن .

السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء ، غمدان الشريف سارع بإعلان ذلك على صفحات التواصل ليعلن للعالم أن منزل رئيس الوزراء تم نهبه وسرقة محتوياته ., مضيفا ان تلك جريمة تضاف لسجلها الإجرامي، وأدى ذلك إلى إصابة اثنين من الذين حاولوا منع الاقتحام".

وأضاف الشريف أنه أبلغ بن دغر بخبر اقتحام ونهب محتويات منزله في صنعاء، وأنه رد بالقول: "لقد نهبوا اليمن بأكملها بما فيها مرتبات الموظفين، وقتلوا الابتسامة والفرحة من قلوب شعبنا، وعاثت الميلشيا في الأرض فسادا وما زالت بعض المناطق تحت سيطرتهم وتعذيبهم".

وأضاف: "القتل والتدمير والنهب مشروعهم وثقافتهم ولا غريب في ذلك، كلنا فداء للوطن ولمشروع الدولة الاتحادية وسنمضي على ذلك حتى ننتصر…النصر قريب"، بحسب ما ما ورد في المنشور.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس / أذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".