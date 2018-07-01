تحديد ساعة الصفر للحسم العسكري وانهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حدد ساعة الصفر، لبدء معارك الحسم العسكري ضد عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وأكد الرئيس اليمني قرب بدء معارك الحسم العسكري ضد ميليشيات الحوثي «المنهارة»، التي باتت تستخدم الاحتياط من مقاتليها، وبدأت بعمليات تجنيد لطلاب المدارس من الأطفال، لتعويض خسائرها في جبهات القتال، بعد استنزاف مقاتليها وقياداتها الميدانيين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ساعة الصفر بالنسبة للحسم العسكري «اقتربت».

وعقد الرئيس اليمني اجتماعاً موسعاً لقيادات وزارة الدفاع ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة في قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للاطلاع على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، مستعرضاً الانتصارات المتوالية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات، لهزيمة المشروع الفارسي وأدواته الحوثية في اليمن.

وشدّد على أهمية الضبط والربط العسكري، ومبدأ الالتزام والانضباط بتنفيذ المهام والواجبات، باعتبارها معيار العسكرية وسماتها التي يجب التحلي والاتصاف بها.

وأكد خلال الاجتماع أن مرحلة جديدة وحاسمة ستشهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها، لتصحيح الأخطاء وتسخير الإمكانات للبناء النوعي، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وأثنى على القيادات العسكرية في خطوط التماس مع أبطال الجيش الوطني، الذين يسطّرون الملاحم، ويصنعون الانتصارات، ويقدمون التضحية رخيصة في سبيل الوطن لمواجهة قوى التمرد والانقلاب.

وقال «على المؤسسة العسكرية أن تكون عنواناً وقدوة للانتصار والنجاح، باعتبارها سياج الوطن وحصنه المنيع، إذا ما بنيت على أسس صحيحه بعيداً عن الولاءات والانتماءات الضيقة، وهنا تقع المسؤولية على عاتقكم في إرساء تلك اللبنات، وسيكون مبدأ الثواب والعقاب حاضراً لمن أخلّ بقسمه العسكري ومسؤولياته التي أنيطت به وعلى عاتقه».

وأصدر توجيهاته اللازمة والحازمة المتصلة بتفعيل العمل والارتقاء بالمهام والواجبات بصورة فاعلة ودقيقة، وتصحيح الاختلالات وضبط القوام بصورة عامة وتفعيل واستكمال عمل اللجنة المعنية بذلك وفق المهام المنوطة بها.

وكانت مصادر عسكرية مقربة من الاجتماع أكدت أن الرئيس هادي حدد موعد بدء ساعة الصفر للعمليات العسكرية الحاسمة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد التشاور والاتفاق مع قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، وأن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة وعمليات حاسمة على مستوى الجبهات، وفتح جبهات جديدة وغير متوقعة بالنسبة للميليشيا