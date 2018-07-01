بن دغر يعلق على اقتحام ميليشيات الحوثي منزله في صنعاء

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الأحد، إن مليشيا الحوثي نهبت اليمن بأكمله، وقتلت الابتسامة في قلوب الشعب، وذلك في أول تعليق له عقب اقتحام منزله، بالعاصمة صنعاء، حسب سكرتيره الصحفي.

وفي وقت سابق الأحد، كشف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا معمر الأرياني عبر تغريدة على حسابه في تويتر، عن تعرض منزل بن دغر في حي “بيت بوس” بالعاصمة اليمنية صنعاء للاقتحام من قبل الحوثيين، وقال إنهم”نهبوا” جميع محتوياته.

وفي أول تعليق لبن دغر عقب علمه باقتحام منزله، قال: ” لقد نهبوا اليمن بأكمله، بما في ذلك مرتبات الموظفين وقتلوا الابتسامة والفرحة في قلوب الشعب اليمني”، بحسب ما أفاد سكرتيره الصحفي غمدان الشريف للأناضول.

وأضاف بن دغر “عاثت مليشيات الحوثي في الأرض فسادًا، وما زالت بعض المناطق تحت سيطرتهم وتعذيبهم”.

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وتابع: “كلنا فداء للوطن ولمشروع الدولة الاتحادية، مؤكدًا مضيه على ذلك الدرب حتى تحقيق النصر”، بحسب المصدر ذات

ووصل بن دغر، مساء السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، برفقة عدد من وزراء حكومته، قادمًا من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) في زيارة يبحث خلالها مع عدد من السفراء، الجهود الأممية لإحلال السلام باليمن.