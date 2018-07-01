تدشين حملة التوعية المجتمعية بمخاطر الالغام في عسيلان

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دشن في مديرية عسيلان محافظة شبوة (جنوب اليمن) ،يوم الاحد 15يوليو/تموز2018م، حملة التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب.
الحملة التي ينفذها فرع الهلال الاحمر اليمني بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر تستمر لمدة خمسة عشر يوما وتهدف الى نشر الوعي بين أوساط المواطنين في التعامل مع الألغام وتجنيبهم مخاطر مخلفات الحرب.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن امين المجلس المحلي العام بمديرية عسيلان احمد كرده تأكيد على اهمية الحملة لأبناء عسيلان الذين يعانون من مخلفات حرب مليشيا الحوثية والانقلابية.
وطالب المنظمات المحلية والدولية بضرورة مساعدة المديرية في التخلص من هذه الالغام التي لها مخاطر على حياة المواطنين وتسببت في مقتل العديد منهم .