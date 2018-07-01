سفير اليمن لدى ماليزيا يؤكد على أهمية التعليم في نهضة الشعوب

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أكد السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد على أهمية التعليم في نهضة الشعوب "وأنه مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم المتسارع النمو".
وأضاف " فالتجارب الدولية المعاصرة ومنها ماليزيا أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هي التعليم ، بل أن الدول المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها".
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في احتفال مدرسة الجالية اليمنية سلانجور في ماليزيا باختتام العام الدراسي 2017-2018 وتكريم الطلبة المتفوقين.
وعبر السفير باحميد سعادته بالمستوى الذي وصلت اليه المدرسة التي تؤصل روح الوطنية وكذلك تقريب الثقافات بين الشعبين الشقيقين اليمني والماليزي.
وخلال الحفل قدم طلاب وطالبات المدرسة فقرات فنية ووطنية نالت إعجاب الحضور.