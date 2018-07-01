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غارات جوية مكثفة تدمر تعزيزات المليشيا الحوثية

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات
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استهدفت مقاتلات التحالف العربي،اليوم الأحد 15يوليو/تموز2018م، مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في محافظة الحديدة بعدد من الغارات الجوية.

وبحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"، فان الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقتي المغرس، والسويق، والمناطق الواقعة بين مدينتي زبيد، والتحيتا، وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإنقلابية وتدمير آليات ومعدات قتالية لها.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تحركات وآليات قتالية للمليشيا الحوثية في إحدى المزارع بالقرب من مصنع كمران، على الخط الرابط بين محافظتي الحديدة، وصنعاء، نتج عنها تدمير أربع دبابات.

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