فنان مصري يعلن انفصاله عن فنانة أردنية في شهر العسل

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الممثل المصري وليد فواز، انفصاله عن زوجته الممثلة الأردنية مي سليم بعد أقل من شهر على زواجهما، وحتى قبل انتهاء شهر العسل.

الممثل وفي صورة نشرها على حسابه في انستغرام، قال: «الحمد لله على كل شيء..في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي..للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد…دعواتكم”.

وكانت آخر صورة نُشرت للزوجين قبل 24 ساعة، وظهرا فيها بقمة الرومانسية فيما يقضيان شهر العسل خارج مصر، حيث كانت محطتهما الأولى في اليونان ثم سافرا إلى هولندا لاحقاً.

ولم يكشف فواز عن السبب المفاجئ الذي أدى إلى انفصالهما رغم أنه بالطبع لم تبدأ بعد الإجراءات الرسمية.

فيما كان أول ردّ فعل للممثلة الأردنية أن قامت بحذف صورها التي تجمعها بفواز من على حسابها في فيسبوك.

وكان الممثل المصري وليد فواز عقد قرانه على سليم، الأربعاء 20 يونيو/حزيران 2018، في مكتب التوثيق؛ نظراً إلى كونها أردنية الجنسية.

وقد حضر عدد من أهالي الفنانين عقد القران، في حين ظهرت الممثلة ميس حمدان مع شقيقتها مي سليم، في الصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية والصحف المصرية.

ويبدو أن الفنانين كانا مخطوبَين منذ 7 يونيو/حزيران 2018؛ إذ نشر فواز وقتها صورة لخاتم في يده، معلناً خبر الخطبة دون أن يصرح باسم خطيبته، مكتفياً بكتابة «قريباً».

يذكر أن قصة الحب بين مي سليم ووليد فواز بدأت بين كواليس تصوير مسلسل «الرحلة» الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، والمفارقة أنهما تزوجا ضمن أحداث المسلسل وتحول التمثيل إلى حقيقة بعد أسبوع واحد فقط من نهاية المسلسل.

وخلال عرض المسلسل على شاشة DMC، كان الممثل الشاب ينشر لقطات تجمعه مع سليم من المسلسل أو الحوارات الصحفية معهما، ويقوم بإدراج هاشتاغ يحمل اسمه واسمها في نهاية ما ينشره عبر حسابه الرسمي على تويتر.