الحوثيون يقصفون أحد الاعراس بصواريخ الكاتيوشا .. مجزرة مروعة

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أستشهد خمسة مدنيين، اليوم الأحد15يوليو/تموز2018م، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على حفل زفاف بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير مستشفى الجوف العام"ان المستشفى استقبل خمس وفيات من النساء والاطفال وعدد من الجرحى بعظهم في حالة حرجه ".

وتكثف ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدف التجمعات السكانية بمحافظة الجوف كان أخرها استشهاد واصابة آخرين بمدينة الغيل‏ .