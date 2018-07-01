من ألمانيا إلى جبهة نهم .. ما سر زيارة رئيس هيئة الأركان اللواء العقيلي لهذه الجبهة تحديدا #عاجل

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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عقب عودته من رحلته العلاجية التي أستمرت لعدة أشهر بعد تعرضه لحادث كاد أن يودي بحياته في محافظة الجوف , إثر انفجار احد الألغام أثناء زياراته الميدانية , عقد رئيس الأركان عدة اجتماعات مع قادة الجيش الوطني , ثم أتبعها بزيارات ميدانية , حيث زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر بن علي العقيلي، المواقع الأمامية التي يرابط فيها أبطال الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد العقيلي في تصريح صحفي أن الأمور مهيأة للحسم وأن قوات الجيش عازمة على دحر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا من مختلف المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

وقال اللواء العقيلي :” الجيش جاهز لاستعادة الدولة والجميع يعرف بذلك حتى العدو.. لافتًا إلى أن “الشعب يرفض وجود المليشيات التي تسببت في معاناتهم وتدمير البلد ومقدراته.

ولفت العقيلي إلى أنه زار الخطوط الأمامية لقوات الجيش فور عودته من رحلته العلاجية بهدف استمادة العزيمة والمعنوية من أبطال الجيش الذين ينتظرون ساعة الحسم والانقضاض على العصابة الاجرامية وتخليص الوطن من شرورها.

وثمن رئيس هيئة الأركان العامة دعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم الأخوية المساندة لقوات الجيش في سبيل دحر الميليشيا الانقلابية واستعادة الدولة ومؤسساتها.