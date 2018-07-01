عمليات مباغتة للجيش الوطني في محافظة حجة تباغت الحوثيين وتتسبب في انهيارات حوثية وتقدم حاسم للجيش الوطني

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شهدت الساعات الماضية , أنكسارات حوثية ومفاجئة في صفوف الحوثيين بسبب الهجوم المباغت الذي شنه الجيش الوطني على المليشيات الحوثية في مديرية حيران بمحافظة حجة , حيث تكلل هجوم الجيش الوطني بتحرير مناطق جديدة في مديرية حيران بمحافظة حجة وصولاً إلى تحرير قرية الخواريه إحدى قرى عزلة بني فاضل بمديرية حيران.
وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد الخولاني في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش أصبحت على مقربة من الخط الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة، حيث تبعد عنه مسافه 12 كم من الخط.
وذكر العقيد الخولاني أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، ألحقت بمليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيره في العتاد والأروح وأن عناصرها لاذت بالفرار أمام تقدم قوات الجيش مخلفة جثث قتلاها متناثرة في أوديه وصحاري حيران.