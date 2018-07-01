عاجل .. هذا ما حدث في الشوط الأول لمباراة فرنسا وكرواتيا .. مواجهة نارية

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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انطلقت المواجهة النارية بين المنتخب الفرنسى ونظيره الكرواتى، المقامة بينهما حاليا على ملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم.

وبدأ المنتخب الفرنسى بتشكيل يضم كلا من كالتالى..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - فاران - أومتيتى - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كانتى - بوجبا - ماتويدى - مبابى

خط الهجوم: جريزمان - جيرو

بينما تبدأ كرواتيا المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: سوباسيتش

خط الدفاع: فرساليكو- لوفرين - فيدا - سترينتش

خط الوسط: مودريتش - راكيتيتش - بروزوفيتش - برسيتش

خط الهجوم: ريبيتش - ماندزوكيتش

تشكيل فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم تشكيل فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم

ويخوض منتخب فرنسا نهائى كأس العالم للمرة الثالثة فى تاريخه، كانت المرة الأولى فى نسخة 1998 ونجح "صاحب الأرض" فى تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، بينما خسر المباراة النهائية الثانية بركلات الترجيح أمام إيطاليا فى نهائى مونديال 2006 بألمانيا.

نجوم المنتخب الفرنسى نجوم المنتخب الفرنسى

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائى كأس العالم للمرة الاولى فى تاريخه، علماً بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا، علماً بأن كرواتيا خسرت أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

المنتخب الكرواتى المنتخب الكرواتى

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد فى الشوطين الإضافيين ضمن منافسات الدور نصف النهائى