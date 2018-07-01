ترامب يقدم نصحا خاصا لرئيسة وزراء بريطانيا بخصوص الاتحاد الأوروبي

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصحها بأن تقاضي الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بشأن خروج بلادها من الاتحاد.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، حول النصيحة التي قدمها ترامب، قالت ماي: "أبلغني بأنه يجب علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي، وعدم الدخول في مفاوضات معهم بل مقاضاتهم".

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي عقده مع ماي الجمعة، إنه قدم نصيحة للزعيمة البريطانية "إلا أنها وجدتها قاسية جدًا".

وفي وقت لاحق الأحد، حذرت ماي حزبها من احتمال "عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بسبب محاولات نواب تقويض خطتها لإقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد بعد الانسحاب منه".

وقالت ماي على حسابها في موقع فيسبوك: "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة.. إذا لم نفعل ذلك فإننا نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر إلى عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".