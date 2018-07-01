ترامب يقدم نصحا خاصا لرئيسة وزراء بريطانيا بخصوص الاتحاد الأوروبي تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال 14زعيما يحضرون نهائي كأس العالم بموسكو.. تعرف عليهم ؟ أول سعودية تتحدى الوقوف على منصات القضاء دفاعا عن الحقيقة الجيش يدخل «حرض» ويبدأ عملية عسكرية واسعة .. التحالف يحقق اهدافها الاولى والمعارك على اشدها - اخر المستجدات رئيسة كرواتيا الحسناء تعد بمفاجأة كبرى لو فازت بلادها بالمونديال أمير قطر يتسلّم شارة مونديال 2022: باسم العرب نرحب بالعالم إنجاز أمني جديد لأجهزة الأمن في محافظة الجوف عاجل : الرئيس هادي يستدعي قيادة وزارة الدفاع إلى قصر المعاشيق .. تفاصيل تعرف على حكم نهائي المونديال - ممثل مغمور وحارس أمن في صالة رقص وجد نفسه في كرة القدم
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصحها بأن تقاضي الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بشأن خروج بلادها من الاتحاد.
وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، حول النصيحة التي قدمها ترامب، قالت ماي: "أبلغني بأنه يجب علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي، وعدم الدخول في مفاوضات معهم بل مقاضاتهم".
وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي عقده مع ماي الجمعة، إنه قدم نصيحة للزعيمة البريطانية "إلا أنها وجدتها قاسية جدًا".
وفي وقت لاحق الأحد، حذرت ماي حزبها من احتمال "عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بسبب محاولات نواب تقويض خطتها لإقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد بعد الانسحاب منه".
وقالت ماي على حسابها في موقع فيسبوك: "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة.. إذا لم نفعل ذلك فإننا نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر إلى عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".