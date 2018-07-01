14زعيما يحضرون نهائي كأس العالم بموسكو.. تعرف عليهم ؟

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أعلن الكرملين، أن 14 من رؤساء العالم وغيرهم من المسؤولين الكبار سيحضرون المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة القدم، التي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا.
وستقام المباراة النهائية للبطولة الأحد، على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال بيان الكرملين: "من المقرر أن يحضر المباراة النهائية: رئيس أبخازيا، رئيس أرمينيا، رئيس بيلاروسيا، رئيس وزراء المجر، رئيس الغابون، أمير دولة قطر، رئيس وزراء قيرغيزستان، رئيس مولدوفا، رئيس دولة فلسطين، رئيس سان تومي وبرينسيبي، رئيس السودان، رئيس فرنسا، رئيسة كرواتيا، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية".
وأضاف البيان: "يوم 15 يوليو/ تموز، سيحضر الرئيس فلاديمير بوتين مراسم الحفل الختامي لكأس العالم لكرة القدم 2018، وسيشاهد المباراة النهائية على ملعب "لوجنيكي" بين منتخبي فرنسا وكرواتيا".
وأشار البيان إلى أن فلاديمير بوتين سيشارك في مراسم تتويج المنتخب الفائز بالبطولة.