الجيش يدخل «حرض» ويبدأ عملية عسكرية واسعة .. التحالف يحقق اهدافها الاولى والمعارك على اشدها - اخر المستجدات

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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بدأ الجيش الوطني، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، في ساعات الصباح الأولى اليوم الاحد15يوليو/تموز 2018م، الدخول إلى مديرية حرض في محافظة حجة(شمال اليمن) لتحريرها من ميليشيات الحوثي.

وبدأت العملية العملية العسكرية باستهداف طيران التحالف لعدد من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، التي تنوعت ما بين مركبات ومنصات قذائف وعناصر انقلابية.

و أفاد مصدر ميداني عسكري بأن المعركة ما زالت في أشدها، وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، مع مساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران.

كما أشار المصدر في تصريح لقناة العربية إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين، والتي سهلت عملية تقدم الجيش اليمني والتحالف عبر عدة محاور.

وكان الجيش اليمني قد أنهى، السبت، بدعم من التحالف، السيطرة على جبل الشبكة في محافظة حجة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية حرض وبين محافظة صعدة.

وتمكن لواء القوات الخاصة في الجيش اليمني من استعادة جبل الشبكة، الذي يعتبر آخر سلسلة جبال أبو النار جنوباً، ويطل على فج حرض. ويتمركز الجبل في موقع استراتيجي مهم يتحكم بأهم طرق الإمداد.

من جهته، أكد قائد لواء القوات الخاصة للجيش اليمني، العميد محمد الحجوري، تمكن قواته من قطع الطريق بين حرض وصعدة بعد معارك السبت، إضافة إلى مقتل العشرات من الحوثيين وفرار اخرين.