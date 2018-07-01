رئيسة كرواتيا الحسناء تعد بمفاجأة كبرى لو فازت بلادها بالمونديال

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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مثلت لها بطولة كأس العالم منطلقا لتسويق بلادها عالميا , حيث تسعى كوليندا غرابار رئيسة كرواتيا، إلى استغلال كأس العالم للترويج إلى بلادها جيدًا ليس في الرياضة فقط بل في السياحة، إذ أعلنت أنها بصدد الإعلان عن مفاجأة كبيرة لراغبي زيارة كرواتيا لو فازت بلادها بمونديال روسيا 2018.

وقالت الرئيسة الحسناء في تصريحات صحفية، إن بلادها ستصدر مليون تأشيرة مجانية لجميع الجنسيات في حال الفوز بكأس العالم.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه؛ بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 2-1، في مواجهة نصف النهائي؛ ليواجه المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي في النهائي.