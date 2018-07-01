أمير قطر يتسلّم شارة مونديال 2022: باسم العرب نرحب بالعالم

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تسلّم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر اليوم الأحد، راية استضافة مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، الذي أعلن أن النسخة المقبلة ستُقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وأكد أمير قطر من الكرملين الروسي، أن مونديال 2022 "بطولة لكل العرب"، ووعد بنجاح النسخة المقبلة، قائلاً: "نعِدكم بنجاح كأس العالم 2022، وثقتنا كبيرة بالشباب العربي لإنجاحه".

وقال الشيخ تميم: إن بلاده "تتطلع إلى التعاون مع الأصدقاء الروس في تنظيم المونديال"، شاكراً إياهم على تعاونهم مع أعضاء اللجنة المنظمة لمونديال 2022.

وأضاف موجهاً حديثه لموسكو: "باسمي وباسم محبي كرة القدم، نهنئكم بالنجاح الكبير لمونديال روسيا".

وسيحضر أمير قطر المباراة النهائية للنسخة المونديالية الحالية بين رفاق المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وزملاء القائد لوكا مودريتش، التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان الشيخ تميم قد حضر أكثر من لقاء في بطولة كأس العالم، التي انطلقت في 14 يونيو الماضي؛ على غرار مباراة البرازيل والمكسيك، وإنجلترا وكولومبيا بدور الـ16، إضافة إلى موقعة إسبانيا وروسيا بدور الثمانية.

بدوره، أبدى الرئيس الروسي ثقته الكاملة بقدرة قطر على تنظيم مونديال "رائع"، في حين أكد إنفانتينو أن مونديال قطر 2022 سيكون جميلاً مثل النسخة الحالية التي جرت في روسيا.