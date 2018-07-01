إنجاز أمني جديد لأجهزة الأمن في محافظة الجوف

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ضبطت الأجهزة الامنية بمحافظة الجوف صباح اليوم الاحد كمية من الحشيش شرقي مديرية الحزم عاصمة المحافظة.
وأوضح مدير شرطة مديرية الحزم حزام شيحاط لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان قوة امنية ضبطت 240 كيلو حشيش شرق مدينة الحزم بعد اشتباكات مع مهربي المخدرات حاولوا تهريبها في شاحنة محملة بالخضار بغرض التمويه.
وسبق ذلك نجاح أجهزة الأمن بمحافظة الجوف في 1 فبراير من العام الجاري القبض في مديرية المتون غربي المحافظة ضبطت سيارة هيلوكس غمارتين تحمل 20 قناصه مع نواظير ليليه ونهاريه و20 مسدس كانت متجهه إلى مناطق المليشيا في صنعاء وعمران.
وقبلها تم ضبط شحنات مهربه للمليشيا في نقطة مزوية بالمتون, إضافة إلى ضبط اسلحة واموال مزورة في نقطة قسم شرطة مديرية الحزم عاصمة المحافظة.