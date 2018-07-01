المعلومات الرسمية عن «زلزال بحري» بقوة 5.6 ضرب سواحل حضرموت والمهرة

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 567

رصدت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بديوان محافظة حضرموت، اليوم الأحد 15يوليو/تموز2018م، زلزال بحري بقوة 5.6 ريختر، قبالة سواحل محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب بيان صادر عن غرفة الأرصاد، أوضحت بيانات شبكة الرصد الزلزالي حدوث زلزال بحري يضرب قبالة سواحل حضرموت والمهرة، بقوة 5.6 على مقياس ريختر على عمق 10 كم ويبعد عن مدينة المكلا 290 كم ويبعد مسافة 136 كم على مدينة سيحوت بالمهرة.

وبينت أن بؤرة الزلزال تقع في شرق وسط خليج عدن مشيرة إلى أن سكان محافظتي حضرموت والمهرة شعروا بالهزة الارتدادية عند الساعة 4:59 فجر اليوم الأحد.

ونوهت أن منطقة خليج عدن تحدث بها هزات زلزالية طبيعية بدرجات متفاوتة، ولم ترد أي بيانات بخصوص حدوث موجات تسونامي عبر المراكز المختصة الدولية وذلك بحسب الهرة في عمق البحر.

وفي منتصف يونيو الماضي، حدث زلزال بحري مماثل بقوة 4.8 ريختر في عمق خليج عدن، قبالة محافظتي حضرموت والمهرة.