نيمار يصفع أحلام ريال مدريد

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لطمة جديدة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني بعد رحيل نجمه الأول وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف الحالي.

وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي انتقال مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو.

نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يعد المرشح الأول لخلافة الدون البرتغالي في سانتياجو بيرنابيو يبدو أن يسبح عكس التيار وسيوجه ضربة لأحلام الريال.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن رحيل رونالدو عن ريال مدريد غير موقف البرازيلي نيمار من إرتداء قميص الفريق الملكي في الصيف الجاري.

ويرى نيمار أن انتقاله لريال مدريد حاليا بعد رحيل رونالدو يعد مخاطرة كبيرة، كونه سيبدأ مشروع جديد من البداية مع الفريق الملكي رفقة لاعبين صغار سناً في مدريد.



الساحر البرازيلي كان يرغب في اللعب إلى جوار رونالدو في الميرينجي ومساعدة الفريق نحو مواصلة الفوز بالألقاب، إلا أنه تراجع عن الفكرة بعد رحيل القائد البرتغالي.

أسباب آخرى وراء تراجع نيمار عن ارتداء القميص الأبيض، منها تعاقد الريال مع مدرب جديد بالاتفاق مع لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا، لذا يفضل نيمار حاليا البقاء في باريس سان جيرمان.

كما يرغب اللاعب في أن يكون الصورة الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر الدولة المالكة لقلعة حديقة الأمراء، كما أن النادي الفرنسي سيلبي جميع طلبات نجم السامبا.

وأثلجت مفاوضات سان جيرمان مع كوتينيو نجم برشلونة صدر نيمار الذي يرى مشروع النادي يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد جلسته مع مدرب الفريق الجديد توماس توخيل والذي شحر له خططه مع الفريق ودوره الرئيسي في فريق العاصمة الفرنسية.