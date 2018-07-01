مليشيات الحوثي تحتجز عشرات النازحين بالحديدة

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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احتجزت مليشيا الحوثي، عشرات النازحين العائدين إلى مدينة الحديدة، بعد أسابيع من مغادرتها إلى ريف تعز.

وذكرت مصادر يمنية، أن الحوثيين احتجزوا 10 حافلات لنقل الركاب، كانت متجهة من تعز إلى الحديدة، وعلى متنها ما يزيد على 100 راكب وعائلاتهم.

وكان هؤلاء النازحون عائدين من أرياف تعز، عندما تم توقيفهم في نقطة الجراحي من قبل المليشيا الانقلابية التي احتجزتهم، وأبقت النساء والأطفال في الحافلات، إذ اتهموا الركاب بأنهم مقاتلون من تعز قادمين للحديدة، فيما لا يزال مصير المحتجزين مجهولاً.



وتشهد مدينة زبيد حالة نزوح كبير للسكان، مع انتشار مليشيا الحوثي في المدينة، لا سيما في الأحياء السكنية والأبواب التاريخية، حيث نقل الحوثيون معدات عسكرية، فيما يطلقون قذائف صاروخية منها باتجاه التحيتا. ونصب الحوثيون مدافع ونشروا قناصين في باب النخيل والباب الغربي لمدينة زبيد، وكذلك باب القرتب وباب سهام، وكلها معالم أثرية، يعود تاريخها إلى مئات السنين. ولم يكتفِ الحوثيون بذلك، بل عكفوا على زرع ألغام في بعض الطرق المؤدية إلى زبيد، وكذلك داخل طرق المدينة، تحسباً لأي تقدم للقوات اليمنية المشتركة.