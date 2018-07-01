اجتماع بالرياض يناقش خطة السلام الأممية وهادي يتقدم بمبادرة لبناء الثقة  

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من المقرر أن يلتقي، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، فريق المفاوضين عن الحكومة اليمنية بنائب المبعوث الدولي معين شريم، لمناقشة الخطة الأممية للسلام التي تشمل مقترحاً لانسحاب الميليشيا من مدينة وميناء الحديدة والإفراج عن كل المعتقلين قبل الذهاب إلى محادثات شاملة للسلام.
ونقلت صحيفة «البيان » الإماراتية عن مصادر حكوميةأن فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي الذي يشرف عليه رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر وصل إلى الرياض مساء أمس، استعداداً للقاءات التي سيعقدها مع نائب المبعوث الدولي الخاص باليمن معين شريم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللقاء سيكرّس لمناقشة المقترحات الأممية بشأن تجنيب مدينة وميناء الحديدة عملية عسكرية، من خلال تسليم المدينة والميناء للأمم المتحدة وانسحاب الميليشيا منها، باعتبار ذلك مدخلاً لاستئناف محادثات السلام المباشرة مع الميليشيا.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن اللقاء سيناقش أيضاً مبادرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشأن الإفراج عن كل المعتقلين، باعتبار ذلك خطوات لبناء الثقة واستئناف محادثات السلام مع ميليشيا الحوثي، وأكدت المصادر ذاتها أن أي محادثات مباشرة مع الميليشيا لن تتم إلا بعد التزامها، بما سيتم الاتفاق عليه بشأن الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة وملف المعتقلين.