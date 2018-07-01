عاجل ..زلزال عنيف يضرب اليمن  

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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ضرب زلزال قوي سواحل اليمن، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أشارت إلى أن قوة الزلزال تخطت 6 درجات على مقياس ريختر.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الزلزال، الذي وقع فجر اليوم الأحد 15 يوليو / تموز، كان على بعد 213 كم، من شمال غربي جزيرة سوقطرى اليمنية في خليج عدن.

وأضافت: "لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر، نتيجة الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر".

ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تحذيرات فورية من إمكانية حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي" عقب الزلزال، الذي ضرب اليمن.

وقال موقع "إيرث كويك لايف" إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات سطح البحر.

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال قوي، ويسبب الكثير من الأضرار في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك