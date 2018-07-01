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تشمل المنافسة المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته.
أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مسابقة "هاكاثون" الحج، التي تهدف إلى ابتكار حلول تقنية تساهم في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، وسط تقديرات باستقطاب 3000 مطور. وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وخصص الاتحاد جوائز للمتنافسين تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي (الريال السعودي 0.27 دولار) وسيجري استخدامها لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع.
وتشمل المنافسة المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والتسكين، وحلول التواصل. حسب واس.
ويقيم "هاكاثون الحج" نسخته الأولى مطلع آب/ أغسطس المقبل في مدينة جدة، بمشاركة نحو 3000 مطور ومطورة من أنحاء المملكة كافة ودول العالم، كما ستدعم شركة غوغل المشاركين في الفعالية من خلال ورشات تدريبية.