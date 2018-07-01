السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو " ان مونديال روسيا هو الانجح والأفضل في تاريخ البطولة".

وأضاف قائلا " كأس عالم مذهل ومدهش، منذ بداية البطولة، شاهدنا عواطف ومشاعر لا تصدق، وبعد يومين سيكون النهائي ".

كما توجه إنفانتينو بالشكر للشعب الروسي وحكومته والمنظمين، قائلا: "شكرا جزيلا للشعب الروسي، إلى كل روسيا، أشكر الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين، واللجنة التنظيمية المحلية، واتحاد الكرة الروسي، وجميع من شارك وساهم بإنجاح أفضل بطولة على مر التاريخ، وكذلك المتطوعين والآلاف من الذين شاركوا لتنظيم البطولة".

يذكر بأن كأس العالم لكرة القدم سيختتم بالمباراة النهائية، يوم 15 يوليو/تموز الجاري، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا.