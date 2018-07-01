رئيس الـ "فيفا" : مونديال روسيا هو الأفضل في تاريخ البطولة إقليم سبأ يحتفي بتخرج 75 من أبنائه في جامعة عدن أول مخرجة سعودية.. تتحدث لأحد القنوات العالمية ثورة علمية… ملابس تشحن هاتفك عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة «الاسماء والمناصب» بن دغر : المهرة ستظل نموذجا متفردا .. وتوجيهات عاجلة لتحقيق المطالب .. وباكريت في قصر المعاشيق قوات الجيش تواصل تقدمها شمالي البلاد من هم اللاعبون الذين قد يعوضون رونالدو في صفوف ريال مدريد؟ دراسة: هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول تصفح الويب في وضع التخفي تعز تنتفض جماهيريا .. وقيادة محورها العسكري تؤيد والرئيس هادي في مواجهة مطالب عاجلة
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو " ان مونديال روسيا هو الانجح والأفضل في تاريخ البطولة".
وأضاف قائلا " كأس عالم مذهل ومدهش، منذ بداية البطولة، شاهدنا عواطف ومشاعر لا تصدق، وبعد يومين سيكون النهائي ".
كما توجه إنفانتينو بالشكر للشعب الروسي وحكومته والمنظمين، قائلا: "شكرا جزيلا للشعب الروسي، إلى كل روسيا، أشكر الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين، واللجنة التنظيمية المحلية، واتحاد الكرة الروسي، وجميع من شارك وساهم بإنجاح أفضل بطولة على مر التاريخ، وكذلك المتطوعين والآلاف من الذين شاركوا لتنظيم البطولة".
يذكر بأن كأس العالم لكرة القدم سيختتم بالمباراة النهائية، يوم 15 يوليو/تموز الجاري، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا.