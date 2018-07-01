إقليم سبأ يحتفي بتخرج 75 من أبنائه في جامعة عدن

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كرمت السلطة المحلية ، اليوم السبت 14يوليو/تموز 2018م، بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، 75 خريجا من أبناء محافظات إقليم سبأ (مأرب، البيضاء، والجوف)، من كلية النفط والمعادن في محافظة شبوه في اطار تأهيل ابناء الاقليم.
وخلال الحفل القى وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي كلمة أوضح فيها ان هذا الاحتفال بالخريجين جاء تتويجا لجهودهم ومثابرتهم خلال فترة دراستهم الجامعية في ظل الظروف والأوضاع القاسية التي يمر بها الوطن بسبب الحرب التي تشنها مليشيات الإنقلاب الحوثية على ابناء الوطن عموما.
وأعلن الوكيل الفاطمي ان محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ، وجه الشركات النفطية العاملة في صافر بتمكين الطلاب الخريجين من كلية النفط والمعادن من التطبيق العملي للمناهج التي درسوها ليكتسبوا الخبرة العملية.
وتخلل الاحتفال تقديم العديد من الفقرات الفنية والانشادية وقصيدة شعرية.