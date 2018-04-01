عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة «الاسماء والمناصب»

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-سبأ

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صدر اليوم السبت 14يوليو/تموز2018 القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2018م قضت المادة الاولى منه بشأن إنشاء جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا.

وقضت المادة الثانية من القرار ،ان تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على ان يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينة الغيظة ويجوز لها أن تنشأ كليات ومراكز علمية في نطاق الجمهورية وفقاً للأسس والإجراءات المقررة.

وقضت المادة الرابعة من القرار ،ان تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة والخاصة بشؤون التعليم.

وقضت المادة الخامسة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما اصدر الرئيس هادي قرارين جمهوريين بتعيين وكيلين لمحافظة المهرة ومديرا لامن المحافظة.

حيث صدر، اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2018م قضت المادة الأولى منه بتعيين التالية أسمائهم بالمهام المذكورة قرين كل أسم:

1 ـ مسلم سالم بن حزحيز زعبنوت وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء.

2ـ بدر سالم سعيد بخيت كلشات وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الشباب.

كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (141) لسنة 2018م قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد مفتي سهيل نهيان سالم صموده مديراً لشرطة محافظة المهرة ويرقى الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.

وصدر قرار جمهوري بتعيين اللواء أحمد محمد قحطان عضواً في مجلس الشورى.