بن دغر : المهرة ستظل نموذجا متفردا .. وتوجيهات عاجلة لتحقيق المطالب .. وباكريت في قصر المعاشيق

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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رفع اليوم محافظ محافظة المهرة راجح باكريت تقريرا مفاصلا لرئيس الوزراء " أحمد عبيد بن دغر" عن الحلول التي توصلت اليها اللجان المشكلة بأمر من الرئيس هادي , وذلك للوقوف أمام المطالب الشعبية التي اندلعت خلال الأيام الماضية وطورت إلى اعتصامات واسعة.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر،أن محافظة المهرة ستظل أنموذجا متفردا في تجسيد الأمن والاستقرار، وهي محط اهتمام خاص من قبل القيادة السياسية لما تتميز به من أهمية استراتيجية وتنموية كبيرة.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه ،اليوم، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن ،محافظ المهرة راجح باكريت، على ضرورة وحدة الصف والتركيز على بذل الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في الجوانب الخدمية والأمنية التي تتميز بها المحافظة، والحفاظ على تماسك المجتمع المهري وتجاوز كل التحديات التي تواجهه، ونبذ كل دعوات التشتت والخلاف.

كما ناقش رئيس الوزراء مع محافظ المهرة ،عدد من القضايا المتصلة بملف الخدمات الأساسية، وجهود السلطة المحلية في المحافظة لتطبيع الحياة في مختلف الجوانب، والأدوار الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والاستقرار في كل مديريات المحافظة.

من جانبه، عبر باكريت عن سعادته باللقاء مع دولة رئيس الوزراء.. مثمنا حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أمن واستقرار المحافظة وتوجيهاته الحكيمة الداعية إلى تنفيذ كل ما يعزز السكينة واستمرار الأمن والأمان في كل أرجاء المحافظة..

مؤكدا موقف وثبات أبناء المهرة خلف المشروع الوطني الكبير الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.