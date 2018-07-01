قوات الجيش تواصل تقدمها شمالي البلاد

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حررت قوات الجيش الوطني ، اليوم السبت 14يوليو/تموز2018م، مواقع جديدة بالقرب من مديرية باقم شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن).
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد أديب الحاج قوله""إن قوات الجيش الوطني استكملت، اليوم السبت، تحرير وتأمين التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية باقم".
وأوضح " أن الهجوم المباغت الذي نفذته قوات الجيش يوم أمس، بإسناد من قوات التحالف العربي، ألحق بالمليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة".