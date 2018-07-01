من هم اللاعبون الذين قد يعوضون رونالدو في صفوف ريال مدريد؟

السبت 14 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بينهم مهاجم نادي توتنهام هاري كين.

نشرت قناة "ليفسا 1 سبورتس" الإنجليزية مقطع فيديو، استعرضت فيه قائمة اللاعبين القادرين على تعويض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد رحيله من صفوف النادي الملكي على غرار النجم البرازيلي نيمار والمهاجم البلجيكي، إيدين هازارد.

وذكرت القناة، في هذا الفيديو الذي ترجمته "عربي21" اسم مهاجم نادي توتنهام، هاري كين، الذي وضعه نادي ريال مدريد في قائمة اللاعبين، الذين يمكن انتدابهم لملء الفراغ الذي سيخلفه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.